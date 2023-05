Petruzzi: “Dybala uno dei migliori in Europa, può scrivere la storia del club”

L’ex difensore giallorosso Fabio Petruzzi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ItaSportPress sulla stagione della Roma e i suoi talenti. Queste le sue parole:

“È vero, ma va fatto un plauso a Mourinho per il progetto che sta portando avanti. E poi lui il Siviglia lo conosce molto bene perché lo ha affrontato tante volte in carriera. Credo che la società lo abbia preso per far progredire la Roma in campo europeo. Non a caso, l’anno scorso hai vinto la Conference, quest’anno sei in finale di Europa League”.