Petrachi saluta. Il club tratterà la risoluzione

Corriere dello Sport (R. Maida) – Dopo la sospensione da direttore sportivo, Gianluca Petrachi si è ritirato e ha consultato i suoi avvocati, valutando i presupposti per un contenzioso. Le parti proveranno a trovare un accordo consensuale per la risoluzione del contratto, restare in questa situazione non conviene né alla Roma né a Petrachi, ma i soldi in ballo non sono pochi. Intanto la Roma si organizza per il futuro. Per il momento Baldini-De Sanctis prenderanno il posto del salentino, ma si valuta il ritorno di uno tra Walter Sabatini e Ricky Massara, con Paratici sullo sfondo che piace, ma probabilmente non sarebbe interessato ad abbracciare il progetto Roma.