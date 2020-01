Petrachi riparte dal suo passato

A quasi duecento giorni di distanza dalla rescissione ufficiale del contratto si incroceranno nuovamente le strade di Petrachi e del Torino. Il salentino domenica si troverà di fronte il suo passato, con la voglia di raggiungere un successo sul campo in un mese che sarà decisivo anche fuori dal terreno di gioco: entro inizio febbraio infatti la Procura deciderà definitivamente se deferire il ds giallorosso o se archiviare il caso a lui relativo. I fatti riguardano l’ammissione dello stesso Petrachi, durante la conferenza stampa di presentazione di Mkhitaryan, di star lavorando per la Roma già da maggio, quando era sotto contratto proprio con i granata. In ogni caso il lavoro del ds leccese è stato promosso a pieni voti sul campo: Pau Lopez, Mancini, Smalling, Veretout e Diawara sono tra i punti fermi della nuova squadra. In attesa dell’esplosione di Spinazzola e Mkhitaryan, l’unica delusione è quella di Kalinic. Lo scrive Il Tempo.