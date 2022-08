Petrachi: “La Roma può ambire a qualcosa di importante. Ha fatto degli acquisti mirati”

Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo della Roma, è stato intervistato da Sky Sport ed ha parlato anche del mercato giallorosso. Queste le sue parole:

Come sposta Wijnaldum gli obiettivi della Roma?

A mio avviso hanno fatto degli acquisti mirati, centrati. Giocatori ad usato sicuro e Mourinho li voleva per chiudere lo scacchiere. E’ forte, duttile, si assume delle responsabilità.

Può lottare per lo scudetto?

Credo che la Roma possa ambire a qualche cosa di importante. Ha mantenuto la difesa, ha inserito Matico e Wijnaldum, davanti Dybala. Magari a lungo andare bisogna capire le riserve che cosa ti possono garantire.

Su Belotti…

Auguro a Belotti di andare alla Roma, so cosa potrebbe dare. Secondo me qualsiasi allenatore troverà un posto per Belotti, Mourinho è il maestro nel gestire l’abbondanza. Prendere un giocatore a zero come Belotti sarebbe un qualcosa che chiede qualsiasi allenatore.