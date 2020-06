La Roma sospende Petrachi: al suo posto De Sanctis e Baldini

Gazzetta.it (M.Cecchini – C.Zucchelli) – Gianluca Petrachi è stato sospeso. La definizione che danno da Trigoria è questa e sembra molto come una punizione per un bambino che si è comportato male. Il diesse della Roma ha continuato con le sue rimostranze, con le sue accuse a vari livelli, e così alla dirigenza non è rimasto altro che sospenderlo. In teoria Petrachi potrebbe tornare nelle sue funzioni, ma in ogni caso questa è una delegittimazione. Lo strappo con Pallotta è ormai irreparabile e nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità della sanzione inflitta. Al suo posto sarà promosso De Sanctis con la collaborazione da lontano di Franco Baldini.