Roma e Petrachi allo scontro: il salentino pronto a fare causa al club per mobbing

La rottura con Gianluca Petrachi potrebbe non sancire la fine dei rapporti tra la Roma e il salentino. L’addio non è stato dei più dolci, con l’allontanamento del d.s. che è arrivato dopo una serie di uscite mediatiche opinabili e comportamenti mai digeriti da squadra e allenatore.

Tutti errori culminati nello scontro con il presidente Pallotta negli ultimi giorni. Petrachi però non ci sta e dunque, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe pronto a far causa alla Roma per mobbing.