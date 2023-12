Zdenek Zeman è tornato in campo per dirigere l’allenamento del Pescara e tornerà in panchina nella sfida con la Fermana. L’ex allenatore della Roma, dopo l’ischemica transitoria che ho la colpito nelle scorse settimane, torna sui campi da calcio. Come riportato da Sportmediaset, dopo l’intervento del dottor Emanuele Spada, c’è il divieto categorico per il tecnico di fumare.