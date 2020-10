Perotti saluta. Ha detto si al Fenerbahce

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Se ne va un altro giocatore della vecchia guardia, uno degli ultimi acquisti di Walter Sabatini. mentre i suoi ex compagni erano a Udine, lui è volato in Turchia. L’argentino infatti è stato ceduto al Fenerbahce: per la Roma una minusvalenza a bilancio ma con un risparmio d’ingaggio di 2,9 milioni annui netti. E’ partito ieri da Ciampino alle 11 ed è arrivato a Istanbul alle 14:55. Si è anche sottoposto alle visite mediche e ha firmato il contratto. Dopo quattro anni e mezzo in giallorosso, è stato ceduto a titolo gratuito. Indimenticabile il gol al Genoa il 28 maggio del 2017 che regalò il secondo posto.