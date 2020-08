Perotti è all’ultimo giro, ma il tango non è detto si fermi

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Perotti si sta godendo gli ultimi giorni di ferie insieme ai figli Francesco e Romeo. Il suo contratto con la Roma scade il prossimo giugno e l’argentino ha voglia di onorarlo fino alla fine. La società, invece, spera che gli arrivi un’offerta maggiore o almeno equivalente, e questo non era il caso del Fenerbahce. In Turchia davano la trattativa per conclusa e c’era chi parlava anche di visite mediche. Di certo c’è stata più di una chiacchierata informale, con Perotti che aveva aperto all’ipotesi di un trasferimento. A Trigoria non hanno particolari richieste economiche, è a bilancio a 2,1 milioni, quindi il giocatore potrebbe anche rescindere con la Roma che risparmierebbe sull’ingaggio. Il numero 8, comunque, non si è accordato col Fenerbahce e nemmeno con gli altri club che avevano sondato il terreno. Fosse per lui resterebbe ancora alla Roma convinto di giocarsi le sue carte. Considerando che l’esterno ha regalato una buona fetta della semifinale di Champions, con i gol al Genoa e al Qarabag, la società non ha intenzione di metterlo alla porta, visti anche i buoni rapporti con l’agente, ma cercherà di trovare una soluzione che vada bene per tutti. La sensazione è che la sua avventura in giallorossi sia ai titoli di coda.