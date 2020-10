Perez: “Sono molto felice e possiamo dire che qualcosa ho imparato da Messi. Voglio sfruttare le occasioni che il mister mi darà”

Carles Perez, attaccante della Roma, è stato intervistato durante il post partita di Roma-Benevento 5-2. Queste le sue parole:

PEREZ A ROMA TV

Complimenti per il gol alla Messi…

Grazie mille. Sono molto felice e possiamo dire che qualcosa ho imparato da Messi, è il miglior giocatore del mondo e per me è un grande onore che il mio gol venga paragonato a una sua giocata…

Anche Pedro ha parlato bene di te. Ti sei fatto trovare subito pronto appena entrato dalla panchina…

E’ un onore per me che Pedro dica questo nei miei confronti. Sono a disposizione della squadra e quando il mister ne ha bisogno sono qui per aiutare.

Avere Pedro davanti ti aiuta ad avere più spazio?

Qualsiasi giocatore vorrebbe giocare sempre. Io sono consapevole di chi ho davanti. Voglio sfruttare le occasioni che il mister mi darà e ci tengo che ci sia concorrenza sana all’interno della squadra.