Perez: “Daje Roma! Siamo agli ottavi di finale!”. Il pensiero per Pellegrini: “Grazie fratello per l’assist” – FOTO

La qualificazione agli ottavi di finale di Europa League della Roma porta il forte contributo di Carles Perez. Entrato al post di El Shaarawy, l’esterno spagnolo si guadagna un calcio di rigore – calciato in maniera tutt’altro che eccelsa da Lorenzo Pellegrini – per poi siglare il raddoppio appoggiando il rete al volo l’assist proprio del centrocampista italiano. Non contento, partecipa anche all’azione del definitivo 3-1.

Tramite un post su Instagram, Perez ha così celebrato il successo contro il Braga: “Daje Roma! Samo agli ottavi di finale!“. Poi il ringraziamento a Pellegrini: “Grazie per l’assist fratello“.