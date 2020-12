Peres: “La risposta della partita con l’Atalanta dobbiamo darla oggi. Futuro? Non ci penso”

Nel pre partita di Roma–Cagliari Bruno Peres è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito le parole dell’esterno giallorosso.

Sulla sconfitta contro l’Atalanta

Abbiamo cercato di trovare una spiegazione rispetto a quello che è successo domenica. La risposta più giusta è quella di vincere questa partita.

Sul futuro

Sono contento. È stato un anno bellissimo per me. Sono contento di quello che ho fatto. Il mister decide, io devo farmi trovare pronto quando ha bisogno di me. Futuro? Non ci penso. Penso ad ogni partita, poi più avanti si vedrà.