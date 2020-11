Peres: “E’ stato un po’ difficile dopo il Covid. Ogni partita è importante e devi avere la mentalità giusta e la concentrazione al 100%. Ora ho la testa di un professionista”

Pagine Romaniste – Bruno Peres, esterno della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cluj. Queste le sue parole:

Rientrare dopo il Covid ti ha creato qualche problema? Sei ripartito subito senza effetti?

E’ stato un po’ difficile perchè sono rientrato dopo la squadra. Non ho fatto la preparazione. Ora sto raggiungendo il loro livello ed è importantissimo. Ora devo andare forte.

Sei già stato decisivo a Berna, cosa pensi di dare ancora alla Roma?

Credo che ogni partita è importante, devi avere la mentalità giusta e la concentrazione al 100% e ogni partita devo essere decisivo per il sistema della squadra. Cerco di aiutare i miei compagni e stare concentrato per 90 minuti come i miei compagni.

Facevi fatica a giocare di seconda serie brasilana, ma nella Roma sei diventato titolare subito. Come hai fatto?

All’inizio ho fatto un po’ di fatica. Il mio cambiamento è stato nella mentalità, l’atteggiamento. Credo che quello che sto facendo fuori dal campo mi ha aiutato in campo. Ora ho la testa di un professionista e sono felice di aver fatto questo cambiamento. Sto aiutando i miei compagni e per la squadra.

Hai vissuto stagioni complicate, ora giochi con regolarità. Stai pensando al rinnovo contrattuale con la Roma?

Credo che in questo momento il mio pensiero è fare bene alla Roma, questo è più importante del rinnovo. Sto lavorando duro e cerco di fare le cose per bene. E’ una cosa che voglio. Voglio fare le cose per bene per meritare il rinnovo. Il lavoro è più importante e se le cose vanno bene in campo si risolve tutto anche fuori. Sicuro che tutti saranno felici per ciò che succederà nel futuro.

Ti trovi più a tuo agio nella difesa a 3 o a 4? Cosa cambia per te?

La differenza con la difesa a 3 è che riesco a sfruttare le mie caratteristiche offensive. Con la difesa a 4 devo rimanere dietro, ma ho giocato sia a 3 che a 4 per me cambia poco. A 4 devi sapere il momento giusto per andare avanti, devi essere intelligente a fare la diagonale.