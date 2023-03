Per vincere servono carattere e Joya

Il Messaggero (P. Liguori) – Stanchi e un po’ acciaccati, ma felici e orgogliosi per la qualificazione ai quarti in Europa. Questa è la Roma descritta da Mourinho, dopo la battaglia di San Sebastian. Basterà per un derby nervoso, molto importante per restare ai primi posti? Si dice che José si sente anche da squalificato, dietro le quinte, ma non sappiamo se questa certezza si verifica anche in uno stadio ostile.

Insomma, dovremo giocarla con carattere e un po’ di sofferenza. Le squadre hanno un deficit di attaccanti centrali e giocano molto bene sull’errore degli avversari e le ripartenze. Certo, ma la Roma ha tra i suoi titolari due punte che la partita la possono decidere, Tammy e il Gallo, e le questioni di forma sono poco rilevanti in un derby. Vedremo tutta la capacità tattica di Mourinho, ma la gara la decideranno il carattere della squadra e la classe di Dybala.