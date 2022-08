Per vedere tutta la serie A può bastare un unico decoder

Libero (B. Vitetta) – A dieci giorni esatti dal fischio d’inizio della Serie A, arriva una certezza per milioni di appassionati di calcio: la svolta per i diritti tv della massima serie. Che porta con sé pure un gran sospiro di sollievo per diversi milioni di tifosi visti i tanti fermi immagine e problemi di visione avuti da Dazn lo scorso campionato.

È infatti saltata l’esclusiva, pattuita lo scorso anno, tra TimVision e Dazn. Dazn resterà comunque “l’unico titolare dei diritti tv di Serie A” , ma d’ora in avanti potrà essere vista da molti più clienti e tifosi di pallone. E ormai è certa l’intesa raggiunta con il colosso Sky: ieri sera è arrivato il definitivo disco verde al via all’operazione fra il cda della compagnia telefonica e l’operatore di streaming britannico, che erano chiamati a modificare il contratto in essere.

Come già previsto, l’accordo è stato sancito prima del 13 agosto, giorno della prima giornata del campionato 2022/23 che, quindi, quest’anno si potrà vedere sia su Dazn sia su Sky: che non si limiterà a trasmettere più solo 3 partite a settimane, ma tutta la Serie A.

L’accordo tra Dazn e Sky permetterà infatti di portare l’app di Dazn sul dispositivo SkyQ, nonché sui canali interni all’intera piattaforma. In questo modo gli abbonati potranno vedereil campionato di Serie A utilizzando un unico decoder.