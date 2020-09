“Per la maglia, per la gente, per la Roma”, queste le parole che leggeranno i calciatori prima di scendere in campo all’Olimpico – VIDEO

I tifosi hanno votato quale frase esporre allo Stadio Olimpico. Tramite l’app di Socios è stato scelto il motto “Per la maglia, per la gente, per la Roma” che i calciatori leggeranno questa stagione prima di scendere in campo nelle partite casalinghe. Lo rende noto la società, tramite un tweet sul profilo ufficiale del club.

