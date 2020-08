Il casting per il ruolo di direttore sportivo alla Roma va avanti e, ogni giorno che passa, spuntano nuovi nomi. L’ultimo, come riportato da Sky Sport, è quello di Victor Orta attuale dirigente del Leeds neo promosso in Premier League con il Loco Bielsa. Lo spagnolo è stato anche uno dei principali collaboratori di Monchi durante la sua prima avventura al Siviglia. Ha avuto esperienze anche con Elche, Zenit e Middlesbrough.