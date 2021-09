Per il capitano intesa imminente. Restyling Trigoria

Il Corriere Dello Sport – “Lavoro ogni giorno per ridurre la distanza tra noi e il successo“. Con questa espressione Tiago Pinto introduce le strategie di politica interna che serviranno, nelle intenzioni, a costruire una Roma da vertice. Il prossimo passo, in ordine cronologico, è il rinnovo di Lorenzo Pellegrini, che aveva promesso già a gennaio: “Non c’è niente di complicato, non avremo problemi. La Roma vuole continuare con lui e Lorenzo vuole firmare“. Questione di giorni, come aveva anticipato Mourinho prima della pausa: prima della fine della settimana il procuratore sarà a Trigoria per chiudere l’accordo fino al 2026, mentre l’annuncio è atteso dopo il rientro di Pellegrini dalla Nazionale.

Nei compiti di un direttore generale c’è anche l’attenzione quotidiana ai dettagli. Nel corso dei mesi, su consiglio di Mourinho e su indicazione della proprietà, è stato operato un restyling del centro sportivo di Trigoria. L’ultima novità è un telone che copre il cancello elettrico dell’accesso carrabile, un modo per tutelare la privacy di chi lavora dentro. Sono cambiati anche gli interni, la sala conferenze è stata rinnovata sia sul piano tecnologico (led, collegamenti, sponsor) che estetico (poltrone beige al posto delle sedie di plastica). Sul campo d’allenamento invece si legge: “Per la maglia, per la gente, per la Roma”, ed è stato installato un maxischermo voluto da Mourinho per analizzare in tempo reale gli errori effettuati durante le sedute.