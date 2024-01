La Repubblica (M. Juric) – Nuovo anno, vecchi propositi: trovare un difensore centrale, possibilmente gratis. Il prima possibile. È con questo vecchio adagio che Tiago Pinto affronterà il calciomercato di gennaio che da oggi apre ufficialmente i suoi battenti. Con un budget ridotto all’osso: 1,8 milioni di euro lordi. Tutto compreso, ingaggio per sei mesi ed eventuale costo dell’operazione. Praticamente nulla.

Tanti nomi fatti, da Chalobah a Kehrer, passando per Kiwior, tutti scartati per i costi. Serve trovare l’affare low cost. Praticamente impossibile ad inizio mercato. Servirà aspettare, a meno che le manifestazioni di interesse per Spinazzola (Turchia) portino ad offerte reali sul tavolo di Pinto.