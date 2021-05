Per fortuna siamo alla fine

Il Messaggero (P. Liguori) – Ancora una volta contro lo Spezia che segnò a metà stagione un punto di rottura. Per fortuna, è anche l’ultima volta di Fonseca a Roma. Non avremo più sei cambi… Siamo sicuri che Mourinho non farà simili errori. Su Fonseca è il caso di dire alcune cose chiare: una semifinale di Europa League non può compensare tutte le delusioni e le brutte figure. Un derby vinto non cancella l’altro perso. Soprattutto il modo di accettare le sconfitte a testa bassa, commettendo sempre gli stessi errori, senza cambiare mai, ci ha colpito. E quella giaculatoria sull’allenatore dai modi signorili, che non fa polemiche, la lasciamo a chi ci crede. Altri allenatori le hanno fatte, ma hanno vinto. Soprattutto, Fonseca, nel caso Dzeko ha mostrato una sua cattiveria nascosta al riparo della complicità inevitabile della società e dell’informazione. Altro che gentleman bonaccione!