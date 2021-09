Per evitare cause riecco i 4 esuberi

Corriere dello Sport (R.Maida) – In lista Uefa no, nelle iscrizioni alla Lega si. La Roma ha deciso così di cautelarsi da possibili cause legali e ha quindi aggiunto i quattro esuberi per il campionato: Nzonzi, Fazio e Santon occupano gli ultimi posti disponibili tra gli Over 22, mentre Riccardi finisce tra i giovani in cui non esistono limiti di iscrizione. I loro statu a Trigoria comunque non cambia: non rientrano nei piani e si alleneranno a parte con strutture e preparatori messi a disposizione dalla Roma.

La speranza di Pinto è ancora quella di trovargli una sistemazione. Nzonzi ha qualche possibilità di partire perchè la trattativa con l’Al Rayyan è ripartita. La Roma ha promesso il cartellino gratis al giocatore (senza buonuscita ad un anno dalla scadenza del contratto) e ora deve essere lui a trovare un’offerta che ne soddisfi le pretese. La prima proposta, rigettata in compagnia del padre, era un triennale a cifre simili a quelle attuali, quindi circa 3 milioni netti a stagione. Ora i rappresentanti dell’Al Rayyan sembrano disposti a ritoccare la proposta.