Per Dzeko alla Juventus, si attende il sì di Milik

Per il momento, la sessione di calciomercato in Italia appare abbastanza bloccata, ma si sa che al mercato basta poco per accendersi. Un intrigo di trattative che vede interessati Napoli, Roma e Juventus, potrebbe risolversi con un “sì”, quello che Arkadiusz Milik dovrebbe pronunciare prima di approdare alla corte di Paulo Fonseca. Il centravanti polacco, che aveva già trovato una base d’accordo con la Juventus per giugno 2021 (quando il suo contratto con i partenopei terminerà), è valutato 40 milioni, cifra che i bianconeri non sono disposti a spendere ora, con Pirlo che punta forte su Edin Dzeko. Morgan De Sanctis, nuovo ds romanista, attende appunto l’ok di Milik prima di cedere il bosniaco alla Vecchia Signora per 15 milioni di euro. L’accordo con De Laurentiis, invece, prevede l’inserimento del cartellino di Cengiz Under e un giovane tra Antonucci e Coric. Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport.