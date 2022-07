Per Dybala un altro duello. Frattesi in stallo

La Repubblica (A.Di Carlo – M.Juric) – Rimane caldo il fronte che porta dritto a Dybala. Arrivano importanti conferme sul pressing svolto dalla Roma negli ultimi giorni. I giallorossi sono pronti a formalizzare un’offerta di ingaggio da 6 milioni più bonus. Persiste la situazione di stallo con l’Inter che è alle prese con l’abbondanza offensiva. C’è da registrare anche il serio inserimento del Napoli che dopo l’addio di Koulibaly vuole regalare una gioia ai tifosi.

La corsa per la Joya è al rettilineo finale. Non si può dire altrettanto per Frattesi. Tutto fermo. I numeri dell’affare sono diversi e ancora troppo distanti. Così come il modo di lavorare del Sassuolo, molto mediatico e poco disponibile, sta iniziando a spazientire la Roma.