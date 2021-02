Pellegrini: “Siamo arrabbiati, abbiamo buttato due punti che dovremmo per forza ritrovare in uno dei match importanti” – FOTO

La Roma ci ha provato fino alla fine, ma col Benevento è arrivato soltanto uno 0-0. Pellegrini è andato anche vicino al gol, ma Caldirola ci ha messo il piede con un recupero a dir poco miracoloso. Lo stesso capitano della Roma ha scritto un messaggio su Instagram. Queste le sue parole:

“Siamo arrabbiati, abbiamo buttato due punti che dovremmo per forza ritrovare in uno dei match importanti! Ora testa a giovedì per il passaggio del turno!! 💛❤️“.