Pellegrini saluta e guarda oltre: “Ale è come un fratello, ora battiamo il Sassuolo”

Dopo l’addio di Florenzi, l’unico romano rimasto in prima squadra è Pellegrini. Il centrocampista, ventitreenne ma già leader, ha parlato dell’addio del suo concittadino: “Quando va via un fratello è un momento triste, lui è stato eccezionale“. Il giovane talento però ha già la testa a sabato, quando sfiderà la sua ex squadra, il Sassuolo: “Loro cercano sempre di dominare le partite, hanno un gioco rischioso. Io, a Sassuolo, mi sono formato ed ho lasciato tanti amici ma voglio vincere”. Il numero 7, inoltre, elogia anche mister Fonseca: “E’ un uomo vero che dice sempre quello che pensa”. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.