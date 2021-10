Il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini è tornato sul rinnovo firmato qualche settimana fa. Il centrocampista giallorosso, dopo aver sottoscritto il contratto che lo legherà a questi colori fino al 2026, ha deciso di ringraziare i suoi agenti attraverso un post su Instagram. Nella foto presenti il suo entourage, Giovanni Ferro e Giampiero Pocetta, membri della GP Soccer and Management. Questa la didascalia: “Grazie GP Soccer and Management, per me è un onore far parte della famiglia”.