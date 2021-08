Buona la prima per la Roma, che vince all’esordio stagionale contro il Trabzonspor ai play-off di Conference League. A segno per i giallorossi Pellegrini e Shomurodov, che regalano a Mourinho i tre punti, in attesa del ritorno all’Olimpico la prossima settimana. Proprio il capitano della Roma festeggia su Instagram la vittoria ottenuta, queste le sue parole:

“Prima partita, primo goal, prima vittoria.”