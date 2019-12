Pellegrini prende un pestone ma sorride: “ll gol stavolta è tutto mio”. Montella rischia l’esonero

“Abbiamo dominato, deciso il ritmo e fatto quattro gol. Successo da grande squadra: se giochiamo così, diventiamo fastidiosi per chiunque“. Lorenzo Pellegrini incorona la Roma di Firenze, che mette a serio rischio la presenza di Montella sulla panchina viola: al suo posto pronto Iachini. Il numero 7 della Roma è poi tornato anche sul gol, il primo stagionale: “Questo non me lo toglie nessuno. Lo cercavo da tempo“. Il riferimento è al gol contro la Spal nella scorsa giornata di campionato, non assegnatogli dalla Lega per la decisiva deviazione di Tomovic. Lo scrive Il Messaggero.