Pellegrini, possibile incontro in settimana per il rinnovo

Lorenzo Pellegrini attende ancora il rinnovo con la Roma. Come riporta Gianluca Lengua su Il Messaggero, il giocatore aspetta l’incontro con la società per firmare il rinnovo di contratto. Le parti fanno sapere che non si è ancora parlato di cifre ma è evidente che Pellegrini a 25 anni dovrà firmare l’accordo più importante della sua carriera. A Trigoria sono ottimisti sul possibile accordo tanto che già in settimana potrebbe esserci il primo incontro decisivo tra giocatore e club. Di cifre non si è ancora parlato, ma quello di Pellegrini sarà il contratto più importante della sua carriera. Tiago Pinto, alle prese con il rinnovo del centrocampista già dallo scorso gennaio, tenterà di chiudere la questione entro la fine di luglio.