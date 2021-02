Pellegrini: “Peccato per il rigore, ma l’importante era il passaggio del turno” – FOTO

Salita e discesa, tutto in due minuti. Entrato ad inizio ripresa per Gonzalo Villar, Lorenzo Pellegrini ha avuto la chance per firmare il raddoppio dopo il fallo in area di rigore su Perez. Dal dischetto, però, il numero 7 della Roma è stato impreciso ed ha spedito il pallone a lato. Si è comunque subito rifatto servendo a Carles Perez l’assist per il raddoppio. Con un post su Instagram, Pellegrini ha festeggiato il passaggio del turno. “Peccato per il rigore, ma l’importante era il passaggio del turno“, scrive Pellegrini.