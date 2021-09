Pellegrini, l’insostituibile re di Roma

Corriere della Sera (S.Agresti) – Nel difendere Pellegrini, Mourinho ha ritrovato l’acidità che aveva ai tempi dell’Inter: “Ammonizione ridicola”. Il ricorso per la Roma non era un’opzione, il regolamento lo impedisce e così il giudice sportivo non ha potuto fare altro che ufficializzare la squalifica al derby. Una botta sia per Mou che per i tifosi, che adesso adorano Lollo come mai prima. Quella di Pellegrini è stata un’ascesa sulla quale Mourinho ha avuto un peso fondamentale. Nelle otto partite che ha giocato da titolare e capitano, ha segnato sei gol. Pellegrini è un leader riconosciuto, e fondamentale anche tatticamente. Sostituirlo al derby sarà complicato. Mourinho può accentrare Zaniolo o Mkhitaryan, oppure avanzare Veretout. Ma nessuno sarà come il suo capitano.