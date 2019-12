Pellegrini e Zaniolo: l’oro puro

Evviva la giovane Italia, che forza questa Roma. Un trequartista soave, un’ala destra inarrestabile. La Champions League è una realtà che si avvicina grazie ai sogni di Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo, due ragazzi diversi per carattere e per caratteristiche, ma uniti dalla stessa ambizione. Ambizione evidente nelle parole del numero 7: “Dico sotto con il lavoro, non mi piace fare proclami. Di sicuro se continuassimo così potremmo essere fastidiosi per tutti. Proveremo a vincere qualcosa, proveremo a fare l’impossibile“. Dall’altra parte l’ex Inter ha giocato una delle migliori partite della sua breve carriera, eguagliando già il numero di reti del primo anno di Serie A, ovvero 4. Lo scrive il Corriere dello Sport.