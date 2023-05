Pellegrini: “È stato José ad insegnarci tutto questo”

Corriere dello Sport (R. Maida)- Stoccolma 2017: l’emozione parte da qui. Sul volo Ryan Air in partenza da Ciampino ci sono diversi tifosi della Roma. Hanno prenotato il volo a inizio stagione sperando che la squadra riesca a raggiungere la finale di Europa League. Budapest 2023: il sogno si è avverato, stavolta. La Roma va in finale e sarà accompagnata da almeno 15.000 tifosi. Provate a comprare un biglietto aereo per l’Ungheria adesso. Lo pagherete più di un viaggio dall’altra parte del mondo. E’ immaginabile che lo stesso gruppo di inguaribili ottimisti, di Stoccolma abbia bloccato i voli e che quindi sia presente il 31 maggio a Budapest.

La faccia di Lorenzo Pellegrini, capitano di questa grande avventura, è l’immagine della squadra finalista. E’ stravolta ma fiera, felice: “Abbiamo fatto una piccola impresa, siamo riusciti a difendere il risultato dell’andata come una famiglia. E andiamo a Budapest” si è sacrificato tanto, aiutando la squadra a non crollare.