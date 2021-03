Pellegrini e Miki garanti del progetto: rinnovo congelato

La Repubblica (M. Pinci) – Sei mesi dopo il loro insediamento, di Dan e Ryan Friedkin si conosce un solo vizio conclamato, e noto solo a quei pochi che frequentano Trigoria: durante gli allenamenti amano arrampicarsi sulla torretta d’acciaio di tre metri ai lati del campo, e osservare il gioco dall’alto. Un’attenzione come raramente si era visto, da parte di una proprietà, al quotidiano.

Eppure una parte della squadra vuole conoscerli in modo più approfondito, prima di legarsi a vita al club. Nell’incontro con l’agente di Pellegrini, Pinto ha scoperto di dover attendere: ne riparliamo a fine stagione. Non perché Pellegrini non voglia restare alla Roma. Né per questioni economiche, su cui non è minimamente entrato: Pellegrini, semplicemente, da capitano si vuol fare “garante” del progetto.

Ma per sposarlo vuole essere sicuro di quali siano i piani, ossia che ci costruisca una Roma in grado di lottare per vincere. Per questo ha chiesto e ottenuto di rimandare ogni discorso. Discorso identico per Mkhitaryan: difficilmente andrà via a giugno, ma prima di aderire al rinnovo vuol farsi un’idea sui progetti futuri.

I leader della Roma sanno che Mirante sarà portato a scadenza perché così ha deciso il club. Ma hanno anche ascoltato le voci di mercato secondo cui la società sta già lavorando a un grande centravanti per il futuro: Icardi e Lacazette sono per ora solo idee. Abbastanza per immaginare piani ambiziosi non appena smetteranno di essere solo voci.