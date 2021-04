Pellegrini e Mancini i pretoriani di Fonseca

Corriere dello Sport (R.Maida) – Fonseca chiede aiuto ai fedelissimi. Servono i pretoriani per contrastare l’Atalanta. Quindi riecco Mancini e Pellegrini, il capitano con la fascia e il leader senza. Col Torino hanno risposato, uno perchè stremato, l’altro squalificato. Gasperini è l’unico allenatore in Serie A ad aver battuto sempre Fonseca (3 su 3), ora il portoghese vuole invertire la rotta. In campionato è difficile scalare le posizioni, ma con 7 giornate da giocare e 21 punti c’è ancora tempo per evitare un settimo posto. In questi giorni Fonseca ha ripetuto alla squadra che non è intelligente pensare già al Manchester.

Sia perchè vanno prima giocate due partite complicate, sia perchè una scia di risultati positivi però condizionare il rendimento all’Old Trafford. Gioca la Roma migliore, quindi, compatibilmente con i tanti infortuni. Pellegrini dovrebbe affiancare Mkhitaryan, che ha bisogno di accumulare minuti prima dell’Europa League, e facilitare il lavoro di Dzeko. Mancini, ahilui, non si dovrà risparmiare visto che in Coppa sarà squalificato. Al suo fianco ci sarà Cristante che da quando giocava all’Atalanta è cambiato molto. E’ passato da trequartista a difensore centrale, ma non è mai venuto meno agli obblighi di un professionista.