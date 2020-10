Pellegrini: “Contento della mia prestazione, ma c’è rammarico perché era una partita da vincere”

Termina 0-0 la sfida del gruppo A di Nations League tra Polonia e Italia. Lorenzo Pellegrini è rimasto in campo per 83 minuti, queste le sue dichiarazioni nel post-partita ai microfoni di Rai Sport:

Il ruolo?

Fa sempre piacere giocare. Il mister mi aveva detto che c’era la possibilità di giocare nel tridente. Abbiamo fatto un’ottima partita, dovevamo concludere meglio. C’era un campo impresentabile.

Il campo?

Non ho mai giocato in un campo così. C’era dei punti dove non si poteva giocare. Non ho mai visto una cosa del genere.

La tua posizione in campo?

Il mister dice sempre di venire dentro il campo e stare fra le linee. Cerco di fare del mio meglio per aiutare la squadra.

Qual è il tuo ruolo ideale?

Penso che il mio ruolo ideale sia la mezzala. Mi piace anche inserirmi. L’importante però è giocare.

L’errore di Chiesa?

Siamo molto rammaricati perché dopo una partita del genere ci sentiamo di aver perso due punti per strada. Al di là di Federico, qualche volta anche io o Belotti potevamo fare scelte diverse.

La tua prestazione?

Sono contento di come è andata, secondo me abbiamo fatto una grande partita ma sono un po’ rammaricato perché questa era una partita da vincere.