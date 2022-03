C’è ancora un piccolo spiraglio per Lorenzo Pellegrini. Stando a quanto riferito da Sky Sport le condizioni del capitano giallorosso sarebbero in netto miglioramento: la febbre sembrerebbe nella fase conclusiva. Il giocatore avrebbe chiesto di allenarsi un po’ in palestra nella speranza di poter ottenere almeno una convocazione in vista del derby contro la Lazio di domani.