Pellegrini compie gli anni, il messaggio di Oliveira: “Tanti auguri capitano” – FOTO

Lorenzo Pellegrini spegne le candeline. Oggi il capitano della Roma compie 26 anni. Tra i tanti messaggi ricevuti, anche quello di Sergio Oliveira. Il centrocampista portoghese ha pubblicato su Instagram una storia per augurare buon compleanno al numero 7 giallorosso: “Tanti auguri capitano”, ha scritto il lusitano.

Oliveira è in attesa che i nodi sul futuro vengano sciolti. La Roma infatti vorrebbe riscattarlo dal Porto, ma non alla cifra pattuita. I giallorossi gradirebbero uno sconto sui 13 milioni fissati dai portoghesi, non intenzionati a far scendere le richieste.