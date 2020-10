Pellegrini cerca pace: si opera ancora al naso

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – Oggi un nuovo intervento chirurgico al naso, dopo oltre due mesi dal primo. Lorenzo Pellegrini deve tornare sotto i ferri perché non respira bene. Da quando è cominciato il campionato gioca con un cerotto per favorire la respirazione, a seguito della rottura del setto nasale a fine luglio contro la Fiorentina. Il calciatore era stato avvertito la prima volta: oltre a gestire la frattura, il setto nasale deviato necessitava di un intervento più approfondito, che in quel momento il ragazzo preferì non fare, per tornare subito in campo. In base all’esito dell’operazione, si saprà se il centrocampista potrà rispondere alla convocazione della Nazionale.