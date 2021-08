Pellegrini, benedizione Special

Il Messaggero (A. Angeloni) – Bastano pochi secondi, le parole giuste di un uomo non qualsiasi per fare un triplo salto in avanti. “Pellegrini può fare tutto. Se noi ne avessimo tre, giocherebbero tutti e tre insieme non ne lascerei neanche uno in panchina. Lui può adattarsi a ogni ruolo, è universale. Con la Fiorentina in dieci ha giocato anche esterno ha partecipato all’occasione di Abraham, è intelligente capisce il gioco. E’ l’ideale per ogni allenatore” parole di Mourinho l’uomo non qualsiasi quello che non ti regala niente. Pellegrini può sorridere, questo attestato di stima forse lo farà essere meno divisivo. Ognuno continuerà a pensarla come vuole ma il timbro Special lo aiuta, è una sorta di certificato di garanzia.