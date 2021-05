Pellegrini: “Avevamo staccato la spina”

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Ha festeggiato nel migliore dei modi le 150 presenze con la maglia della Roma, Lorenzo Pellegrini. Il capitano ha realizzato una doppietta, la prima in Serie A ed è salito a 10 gol in stagione.

“Purtroppo – le sue parole – inconsciamente avevamo staccato la spina, è vero. Vivendo da dentro lo spogliatoio posso dire che a nessuno piace perdere o se ne frega, ma nell’ultimo periodo in campionato non siamo stati noi stessi mentre in Europa League abbiamo fatto ottime prestazioni. Ora puntiamo a vincere contro l’Inter e il derby, partite importanti in cui dobbiamo confermare la nostra posizione, che non è quella in cui vorremmo stare. Saranno partite belle da giocare che vanno vinte, e noi daremo tutto“.

Durante la partita ha dato tanti consigli ai giovani in campo, da Darboe fino a Edoardo Bove, che ha esordito ieri. “È stata – le parole del giovane centrocampista – un’emozione grandissima, che sognavo da bambino: spero sia solo il punto di partenza per una carriera lunga. Con i compagni in Primavera abbiamo fatto un grandissimo lavoro e ora stiamo raccogliendo i frutti“.