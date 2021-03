Il Giudice Sportivo ha reso note, tramite una circolare sul sito della Lega Serie A, le decisioni in merito alla 24esima giornata di campionato. Ammonizione e multa per il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, in seguito alle proteste di ieri nel corso della sfida persa contro il Milan. 1.500 euro di multa per il 7 giallorosso, “sanzione aggravata perché capitano della squadra” scrive il Giudice Sportivo. Ammonito anche Paulo Fonseca.