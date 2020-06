Pedro porta voglia di vincere

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Pedro è sempre più vicino alla Roma. Il procuratore che in questi mesi ha portato avanti la trattativa con l’attaccante spagnolo ha messo a punto gli ultimi dettagli con Fienga. Pedro è stato convinto da Fonseca, che lo aveva voluto fortemente anche a gennaio. Il tecnico portoghese punta su di lui per dare la mentalità vincente alla squadra. Venticinque titoli al suo attivo, quell’esperienza che in alcune partite è mancata alla Roma in questa stagione, con tanti giovani smarriti nei momenti di difficoltà.

Pedro rispetterà l’impegno preso con Fonseca, anche se il club giallorosso non potrà chiudere ufficialmente senza aver fatto prima qualche operazione in uscita. Under e Kluivert sono i maggiori indiziati ad uscire, nel tentativo di blindare Zaniolo e Pellegrini. Sarà invece più difficile piazzare Pastore e Perotti.