Pedro sbarca nella Capitale, oggi visite mediche e firma sul biennale

Il Messaggero (S. Carina) – L’ultimo regalo di Baldini (e Pallotta), paradossalmente rappresenta il biglietto da visita di Friedkin. Nel giorno del closing, Pedro sbarca a Roma. L’attaccante spagnolo, 33 anni compiuti il 28 luglio, è il primo acquisto della Roma per la nuova stagione. Arriva svincolato dal Chelsea. Reduce da un intervento alla spalla (a seguito di una sub-lussazione) rimediata nella finale di FA Cup (persa dal Chelsea contro l’Arsenal), l’attaccante ieri non ha svolto le visite mediche (limitandosi al tampone), rinviate a oggi presso Villa Stuart. Ad attenderlo ci sarà il professor Santucci. Controlli che non saranno di routine. La Roma vuole essere certa che il problema articolare sia superato. In tal caso, in serata sono previste le firme. Pronto un contratto biennale da 3 milioni netti a stagione più bonus.