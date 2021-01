Pedro: “Tutti insieme, sempre Forza Roma!” Cristante: “Daje” – FOTO

Un poker per scacciare via i malumori della settimana. La Roma – nell’ultima giornata del girone di andata – vince 4-3 contro lo Spezia. Decidono la doppietta di Borja Mayoral, la rete di Rick Karsdorp ed il gol al foto finish di Lorenzo Pellegrini. Il successo sui liguri è stato celebrato dai giocatori giallorossi, anche da quelli che non sono scesi in campo.

Tramite un post Instagram, infatti, Pedro ha così celebrato la vittoria: “Tutti insieme, sempre Forza Roma!!!”.

Al centrocampista spagnolo – fuori per un problema muscolare – si è unito Juan Jesus: “Siete fantastici, vi voglio bene“. Bryan Cristante, poi, festeggia sfoggiando un po’ di romanesco: “Daje“.