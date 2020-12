Pedro suona la carica: “Terzo posto, grandi ragazzi. Avanti così!” – FOTO

Natale sereno in casa Roma. Dopo la sconfitta di domenica scorsa con l’Atalanta, i giallorossi hanno reagito. Contro il Cagliari dell’ex Di Francesco, la squadra di Fonseca si è imposta per 3-2 grazie alle reti di Veretout, Dzeko e Mancini. Tre punti che – in virtù dei pareggi di Atalanta e Napoli, rispettivamente contro Bologna e Torino -, permettono alla Roma di chiudere il 2020 al terzo posto solitario in classifica.

Un risultato importante, come sottolineato dalle parole di Pedro su Instagram: “Terzo posto!! Grandi ragazzi!! Buon Natale a tutti. Avanti così!!”, scrive il centrocampista giallorosso.