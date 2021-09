Pedro: “Sono molto felice per questa vittoria. Era un derby speciale per me”

Pedro, attaccante della Lazio, è stato intervistato durante il post-partita di Lazio-Roma 3-2. Queste le sue parole:

PEDRO A DAZN

L’ex che ha deciso la partita, sei entrato nel cuore dei tifosi. Non potevi fare meglio con questo gol…

Sì, sono molto felice e contento per questa vittoria. E’ molto importante per noi e per i tifosi, venivamo da alcune partite che non abbiamo vinto. Oggi era un derby speciale per me. Abbiamo fatto una partita bellissima, per questo sono molto contento. Per la squadra e per l’allenatore, che ha fatto un’idea di gioco aggressiva nel primo tempo e questo lo abbiamo fatto benissimo, abbiamo avuto tante occasioni e una partita importante.

Cosa significa per te che 4 mesi fa hai segnato in questo stadio, in questa partita, con l’altra maglia e oggi avevi detto che avresti esultato se succedeva. Cosa stai provando?

Mi sento molto bene qui, l’ho sempre detto. Sono molto felice di giocare alla Lazio, tutti i tifosi mi hanno accolto al meglio e anche i giocatori. Qui c’è una grande famiglia. Mi piace molto l’idea di gioco di Sarri, fa pressare molto avanti e giocare la palla veloce, questo crea molte occasioni di gol e questo mi piace molto. Abbiamo fatto una partita bellissima, non era facile, il derby è sempre difficile ma per questo sono tanto contento. So che sono stati pochi i giocatori che hanno segnato con entrambe le squadre nei derby. Sono contento per questa cosa storica, ma sono molto contento qui e do tutto in campo per questa squadra, è così. Il più importante oggi era vincere e segnare, perché era un momento importante anche per la mia carriera.

Oggi hai conosciuto il derby di Roma con i tifosi. Dove lo metti tra le città dove sei stato?

Tra i più belli del mondo, perché è da tutta la settimana che si parla di questa partita, la gente per strada ne parla, ti fermano per dirti di fare bene in questa partita, che sappiamo che è importante per la città. E’ per questo che do tanto valore a questa partita, è vero che ne ho giocati tanti di derby, però questo per me è tra i più forti del mondo.