Pedro si presenta: “Felice di essere qui”. Fienga vola a Londra

La Repubblica (F. Ferrazza)- “Sono molto felice di essere a Roma“. Si presenta così, Pedro Rodriguez Ledesma, dopo aver effettuato una visita specialistica alla spalla destra, operata lo scorso 4 agosto. L’attaccante, ex Chelsea, è sbarcato nella Capitale lunedì, offuscato da una giornata intensa per le sorti della proprietà giallorossa. Ma il suo arrivo non è di certo passato in secondo piano: giocatore dal curriculum pazzesco, unico calciatore ad aver vinto praticamente tutto. La speranza, ovviamente, è che riesca a portare un trofeo anche da queste parti. Pedro firmerà un biennale a circa tre milioni a stagione, dopo aver effettuato le visite mediche pre-stagionali di rito, la prossima settimana. Confermato intanto il viaggio di oggi a Londra di Fienga, per incontrare Ryan Friedkin, figlio del nuovo presidente della Roma. Il Ceo farà il punto della situazione dopo il closing, stilando una strategia comune. Viaggio, dunque, per tematiche di natura finanziaria, ma anche per capire quanto si potrà investire sul mercato e quali le cessioni necessarie, senza toccare i due gioielli di casa, Zaniolo e Pellegrini. In questo senso il manager di Veretout, Giuffredi, ha dichiarato: “Il ragazzo sta bene alla Roma, ha voglia di rimanere“. Insomma programmi e prospettive da capire, anche se per il momento la Roma è senza un d.s. Chissà se il viaggio a Londra è l’occasione per incontrare vari intermediari di mercato: piace Torreira all’interno dello scambio con Diawara, mentre si insiste per Smalling.