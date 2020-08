Pedro sbarca a Roma. Il successo è nel suo dna

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Dopo essersi svincolato a parametro zero dal Chelsea, Pedro ha firmato un contratto biennale, con opzione sul terzo anno, a tre milioni di euro a stagione più bonus con la Roma. L’ufficialità arriverà, probabilmente, soltanto dopo il closing, che sancirà il passaggio di proprietà tra una settimana. Ad annunciare in anticipo il suo arrivo nella Capitale però ci ha pensato la Fifa, che su Twitter ha scritto: “Un addio affettuoso al Chelsea da parte di un campione del mondo. Tanti pensieri positivi verso Pedro, che sta per cominciare un nuovo capitolo della sua fantastica carriera con la Roma“. Una carriera che ha portato lo spagnolo ad alzare 25 trofei, tra club e maglia della nazionale spagnola. Il suo arrivo è stato fortemente voluto da Fonseca; il tecnico portoghese lo considera ideale sia per il ruolo di esterno d’attacco, in un eventuale ritorno al 4-2-3-1, sia come trequartista nel 3-4-2-1.