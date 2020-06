Raggiunto l’accordo tra Pedro e la Roma per il trasferimento in giallorosso dell’attaccante spagnolo. L’intesa con l’ex Barcellona si baserebbe – secondo quanto riportato da theathletic.com – su un contratto biennale. Ingaggio fissato sui 3 milioni di euro circa (2,7 milioni di sterline). Sull’accordo figurerebbe anche l’opzione per il rinnovo di un’ulteriore stagione. Sempre più lontani dunque il Chelsea e l’attaccante.